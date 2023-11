Bruce Willis non riconosce più Demi Moore: un drammatico incontro

09 novembre 2023 a

a

a

Il dramma di una malattia che non lascia scampo, il dramma che ha colpito Bruce Willis: le condizioni della super-star di Hollywood, infatti, continuano a peggiorare. E secondo fonti vicine a Willis e alla sua famiglia, rilanciate dal magazine Closerweekly, ora l'attore non riconosce più neppure Demi Moore, la sua storica ex.

Di ritorno da un viaggio l'attrice è infatti andata a visitare Bruce Willis, al quale è sempre stata molto legata anche dopo la rottura, ma ha drammaticamente constatato che lui non era più in grado di riconoscerla. I due sono stati sposati per 13 anni e hanno avuto tre figlie: Rumer di 35 anni, Scout di 32 e Tallulah, 29 anni.

Bruce Willis, come è noto, soffre di una forma di demenza frontotemporale incurabile e che colpisce generalmente persone tra i 40 e i 60 anni. La diagnosi fu annunciata dalla famiglia dell'attore nel febbraio del 2023. Willis soffre di rallentamento nei movimenti, rigidità delle articolazioni, problemi di equilibrio, nel parlare e nel modulare i comportamenti.

Matthew Perry è morto: come lo hanno trovato, un tragico sospetto

"È doloroso ma finalmente sappiamo", spiegava lo scorso 16 febbraio la Heming, la ex Demi Moore e le cinque figlie in un messaggio postato sul sito della "Association for Frontotemporal Degeneration". La malattia comporta anche gravi disturbi cognitivi: in assenza delle persone, il loro ricordo svanisce. Ed è esattamente quello che è accaduto nel caso di Demi Moore, ormai scordato da Willis, che ha 68 anni.