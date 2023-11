Viva Rai 2!, bordata-Fiorello: "Pino Insegno fatto fuori, chi prende il suo posto"

10 novembre 2023 a

Esilarante Fiorello in diretta a Viva Rai2! che lancia il suo personalissimo "scoop" su L'Eredità: "Addio a Insegno, il nuovo conduttore sarà il generale Figliuolo", esordisce lo showman nella puntata del 10 novembre. Che ironizza anche su Chiesa e politica: "Donne sacerdoti? Arriverà la fiction 'Don Mattea'...". E sul governatore del Veneto Luca Zaia: "Gli hanno intitolato un pesce di 50 milioni di anni fa, lo hanno chiamato 'pesce Lega'...".

Terminata la prima settimana di VivaRai2!. Fiorello, in collegamento dal 'glass' del Foro Italico, ha suonato anche stamattina la sveglia insieme a Biggio, Casciari e tutta la banda, come di consueto tra buonumore, balli, musica e le immancabili notizie del giorno, nella sua improbabile rassegna stampa.

Primo argomento, dunque, L'Eredità, quiz show di Rai1 che dovrebbe cambiare conduttore, a discapito di Pino Insegno: "Si è parlato tanto, la vita va così, si può vivere anche senza eredità: i miei parenti non mi hanno lasciato niente e me la sono cavata", ha ironizzato subito Fiorello. "Anche a me hanno chiuso programmi, sono cose che succedono: troppo clamore - ha poi aggiunto -. Vi dico io il nome del sostituto, che la Rai sta nascondendo: sarà il generale Figliuolo, perché quando c'è un'emergenza arriva lui con le sue medaglie e dice 'ci penso io'".

Fiorello ha poi commentato le notizie dal mondo ecclesiastico: "Oggi si parla anche di donne sacerdoti e di fine del celibato per i preti, lo dice padre Alberto Maggi. Sta proprio cambiando tutto. Avremo poi anche una fiction, 'Don Mattea'...".

Passaggio infine sulla politica: "Zaia e Lollobrigida fotografati in sella ai cavalli ad una fiera. Pensate, erano cavalli del Pd: come sapete anche gli animali sono schierati. Ad esempio, i cinghiali sono di centrodestra...". A proposito del governatore del Veneto, "gli è stato intitolato un esemplare di pesce di 50 milioni di anni fa. Lo hanno chiamato il 'pesce Lega', perché si opponeva all'invasione dei saraghi nel Mediterraneo...".