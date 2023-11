Ballando con le stelle, Teo Mammucari infilza la Lucarelli: "Quale sarà la mia vittoria"

12 novembre 2023 a

Rissa totale tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, nella puntata di ieri sera 11 novembre su Rai uno. Il concorrente ballerino e la giudice del programma condotto da Milly Carlucci si sono scontrati dalla prima puntata. Mammucari ha parlato di una loro "antica amicizia" ma non ha specificato sul tipo di "amicizia" mentre lei gli ha sempre dato dei voti molto bassi.

Quindi Teo ha sbottato in diretta e le ha detto: "La mia vittoria sarà prendere il tuo posto".

"Perché non parli di quello che è successo in camerino?": Teo Mammucari imbarazza la Lucarello

Il conduttore televisivo ha rivelato che il primo giorno del talent ha cercato il camerino di Selvaggia Lucarelli per salutarla ma l'incontro non è andato come sperato. E così Mammucari ha deciso di raccontare tutto durante l'ultima puntata andata in onda ieri sera di Ballando con le stelle: "Quando dopo vent'anni rivedi una persona istintivamente dovresti abbracciarla e salutarla - ha sottolineato Teo Mammucari in diretta -. Magari le chiedi come sta e come vanno le cose. Io quando sono arrivato sono andato nel suo camerino, la stavano truccando, volevo salutarla e lei mi ha detto "preferivo non vederti prima della puntata". Ecco, così non si fa, ti stai prendendo troppo sul serio. Sei la giurata, ma lì poteva salutarmi. Adesso dovrebbe alzarsi in puntata e abbracciarmi. Perché lei ha un lato umano che io conosco. Se non lo fa vedere resterà nella sua mediocrità".