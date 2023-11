Tu si que vales, Gerry Scotti scoppia in lacrime: "Scusa Sabrina non posso dirlo"

12 novembre 2023 a

Gerry Scotti si commuove a Tu si que Vales. A rompere il sorriso del conduttore è stata l'esibizione di Pietro Failla, "cameriere ballerino". Il concorrente subito dopo il suo ingresso in studio ha raccontato la sua storia. Una storia toccante che ha colpito e non poco proprio Gerry Scotti: "Faccio il cameriere e ballerino, sono sposato. Ho due figli, uno di 27 anni, il maschio. E la femminuccia di 24. Mia moglie mi appoggia".

Poi dopo aver ballato e soprattutto dopo aver abbracciato più volte Gerry Scotti, Failla è entrato nella scuderia del conduttore. E lo stesso Gerry Scotti ha sottolineato così la sua scelta: "Anche il diamante più bello, più prezioso del mondo, quando è stato tirato fuori dalla terra era grezzo. Ci sono talenti che saltano all'occhio e altri che bisogna capire e io so che questa gente ha capito. Donne è arrivato il talento!".

E così anche il ballerino si è commosso: "Ti interrompo solo per dirti che il tuo talento si è commosso. Si è messo a piangere dopo il tuo abbraccio", ha affermato Maria De Filippi vedendo il concorrente in lacrime. Ma in tanti però non hanno capito il motivo delle lacrime di Gerry. E così è stata Sabrina Ferilli a fare la domanda fatidica al conduttore di Caduta Libera: "Scusa Gerry ma perché ti sei comosso? Vogliamo capire". La risposta di Scotti è stata abbastanza misteriosa: "Perdonami Sabrina ma non lo posso dire". Insomma a Tu si que vales non mancano le emozioni. E anche quel pizzico di umanità che negli show di Gerry Scotti non manca mai.