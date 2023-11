Ballando con le stelle, Mammucari imbarazza la Lucarelli: "Cosa è successo in camerino"

12 novembre 2023 a

Scontro a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari. Il concorrente ha rivelato un retriscena che riguarderebbe da vicino la Lucarelli. Il conduttore televisivo ha rivelato che il primo giorno del talent ha cercato il camerino di Selvaggia Lucarelli per salutarla ma l'incontro non è andato come sperato. E così Mammucari ha deciso di raccontare tutto durante l'ultima puntata andata in onda ieri sera di Ballando con le stelle: "Quando dopo vent'anni rivedi una persona istintivamente dovresti abbracciarla e salutarla - ha sottolineato Teo Mammucari in diretta -. Magari le chiedi come sta e come vanno le cose. Io quando sono arrivato sono andato nel suo camerino, la stavano truccando, volevo salutarla e lei mi ha detto "preferivo non vederti prima della puntata". Ecco, così non si fa, ti stai prendendo troppo sul serio. Sei la giurata, ma lì poteva salutarmi. Adesso dovrebbe alzarsi in puntata e abbracciarmi. Perché lei ha un lato umano che io conosco. Se non lo fa vedere resterà nella sua mediocrità".

Selvaggia Lucarelli ha scelto di non esprimersi sul racconto di Teo Mammucari in diretta ed ha parlato esclusivamente dello show del concorrente di Ballando. "Parliamo di cose serie, io non sono la tua ex. parlerei proprio di ballo stasera e trovo che quando ti dicono che hai il tuo stile, in realtà coprono il fatto che hai fatto male questo ballo. Questo è ciò che penso".

Subito dopo, la giurata ha deciso di intervenire: "Stai facendo una brutta figura - ha continuato Selvaggia Lucarelli -. Perché inventi le cose? Ero al trucco e ho solo detto scherzando ‘non possiamo vederci o c’è conflitto d’interesse’. Poi ci siamo anche parlati e abbiamo giocato". Infine Mammucari si è anche scagliato contro Mariotto e la Lucarelli per i commenti su Rosanna Lambertucci: "Lei ha 78 anni. Dare zero a una donna di 78 anni a me non fa ridere ma è imbarazzante. Non è giusto. Mariotto e Selvaggia l'anno prossimo andate tutti e due a casa".