Mara Venier salta Domenica In e viene insultata: "Dopo 3 anni? Ma basta"

Roberto Tortora 13 novembre 2023 a

a

a

Pioggia di insulti e critiche per la “zia” più amata della televisione, Mara Venier. Com’è possibile? La conduttrice veneta ha saltato l’ultima puntata di Domenica In, perché ha contratto il Covid.

La Venier allora, ha pubblicato un video da casa, su Instagram, per spiegare la situazione: “Ciao a tutti, allora come avete visto la puntata di oggi di Domenica In era un ‘meglio di’, non sono andata in diretta, perché mi sono presa il Covid ed è anche bello forte. All’inizio – spiega la Venier – pensavo fosse influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito questo Covid. Sono sicura che domenica prossima sarò di nuovo in diretta. Volevo ringraziare tutti quanti voi per i tanti messaggi e per l’affetto che mi dimostrate sempre. Sto Covid è veramente maledetto, bisogna continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima in diretta con Domenica In, sono sicura che starò bene”.

"C'è un problema": clamoroso a Domenica In, Alessia Marcuzzi sfrattata dallo studio

Le ultime parole hanno scatenato l’odio social e la Venier è stata attaccata proprio sul Covid. I più “scettici” le rimproverano di non aver condotto ugualmente, esasperando la pericolosità del virus. Scrive un utente: “Ma basta, dopo tre anni, quasi quattro ancora fate i tamponi”.

Un altro follower rincara la dose “È un’influenza come le altre, stare attenti come? Chiudersi in casa? Non terrorizzare la gente”. E ancora: “Non ho parole Mara, chiamala influenza, basta terrorismo, basta tamponi. Non si può più sopportare questo comportamento da pecore impaurite e da un Sistema che ci vuole condizionare”. L’ultimo, il più netto: “Ma uno sarà libero di fare quello che c***o vuole?”. Per la zia le parole hanno colpito più del Covid.