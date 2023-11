Favino da Fiorello, "3 euro": imbarazzo in diretta in mezzo alla strada

14 novembre 2023 a

a

a

Di cultura si mangia? A giudicare da quanto raccolto da Pierfrancesco Favino, a fatica ma forse sì. Il grande attore romano è ospite di Fiorello a Viva Rai 2 e mette in scena, è il caso di dirlo, un divertentissimo momento di televisione.

L'onnipresente interprete di tantissimi film di successo, da L'ultimo bacio a Il capitano, si piazza in strada davanti al Flaminio, collegandosi con il glass del Foro Italico: l'esperimento è recitare una poesia di Leopardi o un passo dell'Amleto di Shakespeare sulle strisce pedonali, mentre il semaforo è rosso. "C'è bisogno di cultura, dobbiamo portarla noi in strada", spiega Favino con un teschio in mano e un leggio.

"Tutto per colpa di Fiorello": vaffa a Confalonieri, la rivelazione di Valerio Staffelli

Quando le auto si fermano, Favino scatta e declama L'Infinito di Leopardi, un occhio ai telespettatori improvvisati davanti a lui e l'altro occhio al semaforo, per vedere quando scatta il giallo e fuggire a gambe levate sul marciapiede.

Un "blocco stradale" lampo sicuramente più simpatico di quelli di Ultima generazione, e infatti dopo l'inchino Favino si prende anche qualche applauso da auto e moto ferme.

Dopo qualche minuto il "mattatore" del nuovo cinema italiano ci riprova e stavolta guadagna anche qualcosa: un automobilista conquistato dalla sua performance gli regala ben 3 euro. "Una scena che resterà negli annali della televisione italiana", chiosa Fiorello.