Striscia la Notizia, Staffelli: "Per colpa di Fiorello" il vaffa a Confalonieri

Vanno di moda gli scherzi telefonici, è evidente. C'è chi ci ha costruito sopra una carriera mettendo in imbarazzo politici, vip, artisti, ma c'è anche chi usa la prank call per goliardia e per beffarsi degli amici. E questo si è sempre fatto. Racconta Valerio Staffelli a Francesca D'Angelo che lo ha intervistato per la Stampa che Fiorello - che ultimamente si sta sbizzarrendo proprio con gli scherzi telefonici nella sua trasmissione "Viva Radio2!" - li ha sempre fatti.

"Anche per questo sono sempre sul chi va là...", ammette Staffelli ricordano quando lo chiamò al telefono il presidente Confalonieri. Racconta l'inviato di Striscia la Notizia che era un periodo in cui faceva servizi un po' burrascosi ("subii anche un'aggressione"), "be', arriva questa chiamata di Confalonieri e io pensai fosse Rosario: lo mandai a quel paese e misi giù il telefono. Dopo pochi minuti mi richiamò la segretaria: 'Signor Staffelli, guardi, c'è stato un equivoco, è davvero il dottor Confalonieri'. Me lo ripassò e mi sentii grande come una coccinella: mi scusai e gli spiegai la situazione".

Nell'intervista a La Stampa, Staffelli racconta dell'amicizia tra lui e Fiorello, nata 14 anni fa nel supermercato di un villaggio in Sardegna mentre facevano la spesa all'alba per le rispettive famiglie, e di come oltre agli scherzi telefonici siano soliti farsi reciprocamente degli scherzi mancini. "Una volta lo ho assaltato in camera mentre dormiva", rivela l'uomo dei Tapiri. "Era una vendetta scherzosa perché lui l'aveva fatto a me: era entrato con una troupe in camera mia la mattina presto e aveva rovistato nella mia valigia. Appena quindi ne ebbi l'occasione gli restituii la stessa moneta: mentre dormiva, sparai Don't worry, be happy a tutto volume". Fiorello si arrabbiò, ma, puntualizza Staffelli, "è l'unica volta che l'ho visto arrabbiato. Naturalmente superammo tutto subito".

Del resto, nonostante i 26 tapiri che gli sono stati consegnati (il record è di Belen con 31), sono amici da tempo e stavano persino sul punto di lavorare insieme. "Una volta siamo arrivati vicini a condurre Striscia insieme", dice Staffelli alla Stampa. "L'idea era questa: avremmo fatto finta di imprigionare per una sera Ficarra e Picone, in modo da prendere il loro posto dietro al bancone. Ci abbiamo lavorato, poi per una serie di imprevisti non l'abbiamo potuto fare".