Morta Anna Kankis, ex Miss Italia e attrice: l'addio a 61 anni

E' morta Anna Kanakis, attrice, scrittrice ed ex Miss Italia originaria di Messina. Aveva 61 anni. Lo conferma all’Adnkronos il marito Marco Merati Foscarini. I funerali si svolgeranno a Roma giovedì 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro.

La Kanakis ha recitato in diverse commedie anni ‘80 e - come ricorda il Corriere della Sera - è stata diretta più volte da Castellano e Pipolo e da Sergio Martino in film come Attila flagello di Dio (1982), Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio (1983), Acapulco, prima spiaggia... a sinistra (1983).

La sua carriera, però, non si è fermata al grande schermo: la si è vista anche in tv, spesso con ruoli da coprotagonista, come in Vento di ponente (2002) e in La Terza Verità (2007). Nei suoi ultimi anni, però, la sua occupazione principale era diventata la scrittura. Fu eletta Miss Italia a soli 15 anni nel settembre 1977: fu la prima Miss così giovane ad essere eletta, dopo una modifica del regolamento. Breve parentesi anche politica: diventò responsabile nazionale Cultura e Spettacolo dell’Unione Democratica per la Repubblica (UDR), il partito fondato da Francesco Cossiga.

Anna Kanakis vince il Riviera delle Palme: "Basta Miss Italia e politica, ora sono una scrittrice" Nel 1977 l'ex attrice divenne la più bella d'Italia: "Oggi questo concorso non ha senso". Sulla Casta: "Da ex politica dico che i Lusi e i Fiorito ci sono sempre stati, ora gli scandali emergono, Dobbiamo tornare a votare"

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Kanakis si è sposata due volte: la prima nel 1981 con il musicista Claudio Simonetti, da cui divorziò pochi anni dopo. E la seconda nel 2004, quando si unì in matrimonio al veneziano Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia.