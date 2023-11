Adriano Celentano blasfemo, stravolge l'Ave Maria: "Uomini assassini"

23 novembre 2023 a

Anche Adriano Celentano, ora, dice la sua dopo il brutale assassinio di Giulia Cecchettin. Il Molleggiato, come altri colleghi, ha voluto commentare il preoccupante fenomeno della violenza contro le donne. E lo ha fatto sul suo profilo Instagram, laddove ha pubblicato una versione modificata dell'Ave Maria.

Di seguito, il testo rivisto da Celentano:

Ave o Maria / Piena di grazia / Tu sei benedetta fra le donne / E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù / Santa Maria, Madre di Dio / Prega per noi UOMINI assassini / Adesso e nell'ora della nostra morte

Punto e stop. Celentano non aggiunge nessun altra riflessione. E oggettivamente non ce n'è neppure bisogno: la sua posizione sulla violenza contro le donne appare chiarissima in sé e per sé. Certo, impressiona un poco il fatto che abbia rivistato un testo sacro.