Monica Leofreddi "investita in retromarcia e umiliata": dramma a Roma

Brutto incidente per Monica Leofreddi. A raccontarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram: a Roma, di ritorno da Milano, in attesa del taxi per andare a casa, e mentre l'auto stava per arrivare, ecco che lei scende dal marciapiede e attende dietro a un van parcheggiato in seconda fila, di spalle e con lo sguardo fisso verso la strada. Proprio in quel momento, però, il van avrebbe azionato la retromarcia, investendola. A ferire la Leofreddi il fatto che l'autista non solo non l'avrebbe soccorsa ma avrebbe addirittura inveito contro di lei.

“È sceso l’autista e invece di soccorrermi mi ha urlato che stavo fingendo”, ha raccontato la Leofreddi su Instagram. Qualcuno dei presenti avrebbe dato ragione all’autista. Per questo lei si sarebbe sentita ferita non solo fisicamente, ma anche dal punto di vista psicologico. "Ero umiliata”, ha scritto. Avrebbe solo avuto la forza di chiedere a un uomo lì presente se avrebbe testimoniato ma la disperazione sarebbe stata tale da non permetterle neanche di prendere la targa del mezzo. Il suo taxi alla fine è arrivato e lei lo ha preso piangendo. Poi ha telefonato a suo marito per sfogare la frustrazione. Infine il rientro a casa: "I miei figli mi hanno vista tornare a casa senza il mio solito sorriso, hanno visto il mio volto con il trucco colato, gli occhi lucidi. Non voglio nascondere la mia fragilità". Alla fine, però, ha rassicurato tutti: "Sto bene, solo qualche escoriazione. L’autista si starà vergognando?".