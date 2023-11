Fabio Fazio spaventa Mediaset, la mossa di Pier Silvio: chi gli schiera contro

24 novembre 2023 a

Giuseppe Brindisi ha tenuto l’informazione accesa nella prima serata di Rete 4 con ottimi ascolti, sia in share che in termini di telespettatori, per due anni e mezzo consecutivi, Natale ed estati compresi. Poi il 10 settembre scorso il sipario è calato sul suo talk show, Zona Bianca, con l'auspicio di ritirarlo su il 29 ottobre. Così, però, non è stato.

Ora invece arriva la notizia che il programma - nato nel 2021 per sostituire sia CR4 - La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti sia gli speciali di Stasera Italia condotti da Barbara Palombelli - torna nel palinsesto di Rete 4 a partire dal 26 novembre. Mediaset ha deciso che vale la pena di riaccendere le telecamere nello studio di Brindisi perché c'è bisogno di programmi di successo per competere con le reti concorrenti. In primis il Nove dove Fabio Fazio, la domenica sera, con il suo "Che tempo che fa" sbanca ogni volta. Non ci sono argomenti che tengano: Dritto e Rovescio con Paolo del Debbio, non regge al confronto dei numeri anche se il suo bis nel weekend ha finora garantito ascolti più che sufficienti con lo share sopra al 6% nonostante il ritorno di Report su Rai3 e di Che tempo che fa sul Nove.

Ma ci vuole altro per battere la concorrenza. E così Mediaset si gioca la carta Zona Bianca, messa in pausa probabilmente per non inflazionare Brindisi. La sua presenza nel palinsesto di Rete4 sarà infatti limitata a un solo giorno, la domenica, quella che mette più in pensiero l'azienda della famiglia Berlusconi. Giuseppe Brindisi è pronto a farsi nuovamente spazio nell’affollata serata del dì di festa per alzare gli ascolti della rete.