Unica, Ilary Blasi: "Così l'investigatore si è fatto sgamare"

25 novembre 2023

Ilary Blasi, nel doc Unica, scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi e diretto da Tommaso Deboni, che è stato trasmesso ieri sera 24 novembre su Netflix, parla per la prima volta della fine della sua storia d'amore con Francesco Totti. La conduttrice rivela diversi dettagli e aneddoti dell'ultimo periodo, prima di arrivare alla definitiva rottura.

Per esempio Ilary Blasi parla dell'investigatore privato che aveva ingaggiato dopo che aveva ormai quasi la certezza che l'ex Capitano della Roma la tradisse con Noemi Bocchi. "Ma l’investigatore si è fatto sgamare, siamo al tragicomico: quindi Francesco sa che io so. A questo punto gli dico: dai basta, so tutto. Lo metto all’angolo, ammette il tradimento ma ne parla come di una frequentazione leggera: era bravo a dire cazz***".

"Lui mi faceva sentire in colpa. A febbraio esce la notizia (Noemi Bocchi rivelata da Dagospia, ndr), tutti i giornali la riprendono, dandola per certa. Per me era un modo per dire: 'Vedi? Adesso è capitato a te'. Lui mi disse: 'Non so chi sia, me l'avranno presentato a un circolo di padel, forse mi ha chiesto una foto per i bambini'. Lui era molto sicuro, sincero. Io chiamo mia madre, le chiedo se può venire a casa e lì crollo. Lui aveva giurato davanti a me e ai figli che era tutto inventato. Lo giura".

Quindi Ilary va a Verissimo: "Lui mi veva detto: 'Puoi dire quello che vuoi. Io sono andata lì come un kamizake, a bomba. Rivedendo quelle immagini sono stata una cretina. Ho dato delle me*** ai giornali, ero sicura, pensavo fossero illazioni e volevo arrivasse il messaggio". Blasi insiste: "Francesco l’ho difeso contro Spalletti e contro Corona, l’ho difeso perché ho sempre creduto a mio marito".