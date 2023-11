Ilary Blasi contro Francesco Totti: "Sono mign*** e pure ladra"

24 novembre 2023 a

Un ritratto intimo e inedito di Ilary Blasi quello che emerge dal documentario "Unica", in uscita oggi, venerdì 24 novembre, su Netflix. La conduttrice ha deciso di raccontarsi pubblicamente per la prima volta da quando è finito il matrimonio con Francesco Totti. "Andava tutto bene. Facevamo sesso regolarmente, forse anche di più di una coppia che sta insieme da vent'anni - ha confessato la Blasi -. Eravamo sereni, poi è iniziato questo periodo e i nostri incontri si sono fatti sporadici". La crisi sarebbe iniziata a fine ottobre dello scorso anno, quando l'ex calciatore avrebbe cominciato a essere distante e arrabbiato. In quel periodo avrebbe accusato Ilary di averlo tradito con un ragazzo (del quale nel film non si fa il nome).

"Il bello è che la sera prima di averlo scoperto a casa di Noemi mi cercava, sessualmente, e io ovviamente ho detto no", ha proseguito Ilary. Che, poi, sulla questione Rolex ha voluto chiarire di essere andata in banca a fine giugno per prendere i suoi orologi dalla cassetta di sicurezza: "Sono i miei regali e lascio i suoi". In un secondo momento ha fatto anche dell'ironia: "Lui parla di 'collezione' come se ne avesse chissà quanti. Quindi sono migno**a e pure ladra".

La Blasi, poi, ha raccontato cos'è successo mentre lei era in vacanza in Croazia. Prima di quel viaggio, la conduttrice aveva deciso di chiudere a chiave in una stanza le sue borse e scarpe firmate. "Prendo il doppione perché conosco Francesco - ha spiegato - ma solo dopo scopro che le porte blindate hanno più copie". Tornata dalla crociera, la stanza era vuota: "Mi ha lasciato scalza". La Blasi, allora, ha raccontato che a quel punto Totti le avrebbe proposto uno scambio: "Mi dice: 'Ridammi i miei orologi e io ti do le tue borse'. Io gli dissi di no perché sapeva benissimo che quegli orologi me li aveva regalati".