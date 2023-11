Ilary Blasi piccantissima su Totti: "Lo facevamo regolarmente, anche più di..."

24 novembre 2023 a

È uscito oggi su Netflix l'attesissimo documentario "Unica", in cui Ilary Blasi si racconta e racconta soprattutto cos'è successo davvero con l'ex Francesco Totti. La conduttrice, in particolare, rivela che quando hanno iniziato a circolare le voci di una storia con Noemi Bocchi, attuale compagna dell'ex calciatore, lei ha chiesto spiegazioni al marito. Che però in un primo momento avrebbe negato tutto: "Non so chi sia, forse me l’hanno presentata al circolo del Padel. Guarda la foto, sta cinque file dietro, non è vicino a me". A quel punto del documentario, Ilary scoppia a piangere: "Francesco Totti ha giurato di fronte a me e ai nostri figli che la storia con Noemi Bocchi era tutta inventata".

"Andava tutto bene?", le chiede allora un autore. E lei risponde: "Facevamo se*** regolarmente, anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni". L’intimità, insomma, non era affatto un problema. La conduttrice, poi, racconta come ha scoperto della relazione tra Totti e Noemi: "Sapevo già tutto di loro, avevo le foto, ma sono stata ferma per non fare danni. Ho ingaggiato un investigatore di Milano. Una sera mi ha detto che avrebbe portato Isabel a cena in un ristorante, ma io sapevo che non ci sarebbe mai andato a quel ristorante". L'investigatore, però, nel fare una foto di Totti a casa della Bocchi, si sarebbe fatto scoprire.

"Lui sapeva che io ero a conoscenza della sua relazione - prosegue la Blasi -. Eppure, la sera prima mi cercava sessualmente: io mi sono negata". E ancora: "Il giorno dopo provava ancora ad arrampicarsi sugli specchi, così gli ho detto tutto. Lui mi risponde: 'Ti rendi conto che hai fatto? Hai messo un investigatore...'. Poi, ha ammesso la relazione, ma ha detto che era una cosa leggera, non seria". Ilary, quindi, spiega di essersi sentita mortificata: "Mi ha umiliata come donna e come madre".