Ilary Blasi svela i segreti di Totti? Clamorosa reazione: dove va il "pupone"

Le parole di Ilary Blasi nel documentario "Unica" non hanno di certo lasciato indifferente Francesco Totti. A maggior ragione dopo che la showgirl ha parlato di presunti tradimenti dell'ex capitano della Roma. Così tutti sono in attesa della reazione di lui. Risultato? Silenzio tombale. L'ex calciatore si sarebbe addirittura dato alla "fuga", ma senza l'attuale compagna Noemi Bocchi.

Sembrerebbe, infatti, che i due si trovino in posti differenti. Noemi si sta godendo qualche giorno di relax e riposo in un hotel con piscina da sogno grazie a Quellenhof Luxury Resorts insieme all'amica Federica Screpanti. Mentre Totti, stando a quanto riporta il Corriere dello sport è in Cina per questioni lavorative. "Non ricordo grandi litigate con lui in vent'anni - ha raccontato tra le altre cose la Blasi -. Facevamo se**o regolarmente, forse anche più rispetto ad una coppia che sta insieme da 20 anni. Poi inizia un periodo e i nostri incontri erano sporadici. All'inizio osservavo, poi chiedo ma lui non mi dà risposte. Le nostre giornate passavano e siamo arrivate a dicembre".

E ancora: "A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì, un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?. In quel periodo era cominciata a circolare la notizia della relazione con Noemi Bocchi. Sapevo già tutto di loro, avevo le foto, ma sono stata ferma per non fare danni. Ho ingaggiato un investigatore di Milano".