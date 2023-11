Romina Power, il "no" a Yari : imbarazzo in famiglia

Roberto Tortora 27 novembre 2023 a

a

a

Esperienza di vita importante per Romina Power che, nel salotto di Verissimo, racconta alla conduttrice, Silvia Toffanin, il suo viaggio in Malawi e l’emozione di conoscere le persone del posto, tra cui tanti bambini.

Viene mostrato un video, in cui proprio loro intonano Felicità e Magic oh Magic. La Power si emoziona e commenta: “Hai visto che intelligenti? Sono riusciti a memorizzare tutte le parole in italiano. Pensa se noi dovessimo cantare in africano. Difficile trattenere le lacrime e la commozione. È un continente davvero affascinante”.

"Un telegramma al giorno": scomparsa di Ylenia, la rivelazione di Al Bano su Berlusconi

Oltre all’emozione e al pathos, però, Romina Power racconta anche gli aspetti meno esaltanti del suo viaggio, come le condizioni di città e strade: “Erano piene di buche, strade sterrate”. Di notte, poi, l’artista italo-americana ha confermato che erano soliti sentire un qualcosa di insolito ed inaspettato, ma mai inquietante: “Sentivamo i leoni che ruggivano, gli ippopotami, le iene. Di quello però non avevo paura. Sono le persone che fanno più paura degli animali, vero?”.

Al Bano voleva, Loredana Lecciso no: lo scontro durissimo su Jasmine, cosa farà

Tornando, invece, agli argomenti di casa, Romina Power ha confermato che la figlia, Romina jr., la renderà nonna per la quarta volta. E, mentre Yari avrebbe voluto che sua sorella chiamasse il nascituro “Romino”, la nonna ha messo il veto: “Non si chiamerà Romino. Yari scherzava. Tu lo chiameresti un tuo figlio Romino?”. L’occasione dell’imminente nuovo arrivo in famiglia, in ogni caso, ha spinto la Power a ricordare il periodo più bello della sua vita, cioè l’attesa dei figli. Ha anche concluso sostenendo che il solo fatto che la sua ‘baby‘ Romina sia in attesa è per lei motivo di grande gioia e commozione. Anche la Toffanin, poi, non ha potuto che confermare che anche lei ama fare la mamma con i suoi figli.