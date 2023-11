Ilary Blasi a Verissimo: "Tempesta mediatica", Totti ko?

30 novembre 2023 a

a

a

Chi si aspetteva che lo sfogo di Ilary Blasi a proposito della fine del sua matrimonio con Francesco Totti dopo ben 20 anni si esaurisse con il docu-film Unica che ha avuto un incredibile successo su Netflix, sbaglia di grosso. Ilary Blasi non ha finito di dire la sua verità. Stando alle anticipazioni di Verissimo (Canale 5) sulla puntata che andrà in onda domenica 3 dicembre, Ilary risponderà alle domande dell'amica Silvia Toffanin nella prima e forse unica intervista che intende rilasciare. Il promo della puntata, in onda a partire da oggi pomeriggio su Canale 5, promette "il ritorno di Ilary Blasi, la sua verità… Dopo la tempesta mediatica e un lungo silenzio… In esclusiva a Verissimo la sua prima intervista tv…".

"Mi ha chiesto 80mila euro di danni". Ilary Blasi, dal vip una rivelazione inaspettata

La notizia dell'intervista ha già infiammato gli animi dei telespettatori, che si sono riversati immediatamente sui social per dire di non stare più nella pelle di poter seguire la puntata, soprattutto dopo tutto ciò che è emerso nel docu-film su Netflix. La curiosità è tanta anche perché dal momento in cui è uscito Unica (venerdì scorso) ne sono state dette di tutti i colori e Fabrizio Corona ha svelato ulteriori retroscena. E chissà, forse risponderà anche ad Alfonso Signorini che ha espresso la sua opinione su questa vicenda, asserendo senza indugio alcuno di credere che alla fine i panni sporchi andrebbero lavati a casa invece di rilasciare dichiarazioni pubbliche.