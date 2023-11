Ilary Blasi, dal vip una rivelazione inaspettata: "Mi ha chiesto 80mila euro di danni"

25 novembre 2023 a

Alex Nuccetelli torna a parlare. L'uomo che ha fatto conoscere Francesco Totti a Ilary Blasi rompe il silenzio sul documentario Unica. "Il documentario, sono sincero, non l’ho visto attentamente tutto perché non ho riconosciuto la mia verità già all’inizio e mi era passata la voglia di proseguire - esordisce in un'intervista a Tag24 -, spero che tra loro questi segnali di pace che ha lanciato lui nell’ultima intervista possano essere raccolti perché sarebbe importante".

Da qui una rivelazione inaspettata: "Poi, che ti devo dire? Io posso anche parlar poco perché mi sono stati richiesti danni per 80.000€ da Ilary Blasi, una persona alla quale comunque ho voluto bene. La gente ti etichetta in determinati modi quando vai in televisione. Io posso dire che non ho preso un centesimo dalle mie ospitate".

Il motivo? "Non li ho mai voluti prendere perché il mio lavoro è altro e sono andato solamente con lo spirito di mettere pace perché non è stato giusto il modo in cui Francesco viene etichettato. Ci tengo anzi a dire questa cosa che non l’ho mai detta: anche Mara Venier a Domenica In mi disse tramite gli autori quanto avrei voluto percepire. Io ho dichiarato zero perché sto parlando di un amico, alla fine mi sono dovuto pagare l’avvocato da solo".