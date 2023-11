Ilary Blasi e Unica? "Totti e Noemi pronti a farlo"

30 novembre 2023 a

a

a

L'indiscrezione su Francesco Totti e Noemi Bocchi è di quelle pesanti, e arriva proprio nei giorni in cui Ilary Blasi, con il docufilm di Netflix Unica, ha fornito la sua (brutale ed esplosiva) versione dei fatti sulla fine del matrimonio con l'ex capitano della Roma.

Secondo il settimanale di gossip Novella 2000, Totti e la donna che da tempo ha sostituito la Blasi nel suo cuore (di fatto, con mesi di "sovrapposizione" e coabitazione che ha portato Ilary a rompere definitivamente il rapporto) non hanno preso benissimo l'iniziativa mediatica dell'ex moglie, anche se Francesco si sarebbe limitato a commentare con le persone a lui più vicine con un laconico "faccia e dica ciò che vuole".

"Ecco chi è l'uomo del caffè": Ilary Blasi e le corna, l'ultima bomba

In realtà, Totti e la Bocchi avrebbero in progetto di avere un figlio. Un desiderio, quello di Francesco, che nasce da lontano, già dopo la nascita di Isabel, la terza figlia avuta dalla ex moglie dopo il primogenito Cristian e Chanel. "Vorrei cinque bambini, una squadra di calcetto", diceva scherzando ma non troppo.

"Divorzio e corna?". Ilary Blasi, parla Pier Silvio Berlusconi: le parole che non ti aspetti

L'amore con Noemi è solido, non è solo questione di sesso o una scappatella per trasgredire, come sperava inizialmente la Blasi. Da qui, al di là delle battaglie a mezzo stampa e in tribunale con Ilary, la volontà di Totti di guardare avanti e costruire un altro futuro.