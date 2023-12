Fedez e Venier scoppiano in lacrime: "Purtroppo è andata male", una dolorosa rivelazione

03 dicembre 2023 a

a

a

Un momento toccante quello vissuto a Domenica In da Mara Venier e Fedez. I due, nella puntata in onda su Rai 1 il 3 dicembre, non hanno trattenuto le lacrime. "A 34 anni ne ho viste un po’ e il mio fisico reagisce a delle cose invasive anche a distanza di tempo – ha esordito l'artista – C’è il corpo da una parte e la mente dall’altra e non bisogna mai sottovalutare le due cose. A volte la mente la trascuriamo e invece a volte vanno di pari passo e la mente può essere una prerogativa più importante".

Per il marito di Chiara Ferragni non sono stati periodi semplici. Fedez ha dovuto fare i conti con il tumore prima e con un'emorragia interna poi: "Io mi sono trovato a dover fare i conti con la possibilità di morire – confida a Mara Venier – E ricordo che il pensiero di affrontare una cosa grande e affrontarlo in maniera precoce non è sano. Non è sano per la mente, è traumatico. E questa cosa anche dopo l’intervento e aver curato la malattia si è portata dietro degli strascichi. Io avevo questa volontà di fare indigestione di vita quindi dormivo poco, uscivo poco, cercavo di frequentare più persone".

"Con chi mi ha tradita". Colpo di scena a Domenica In: Belen rivela tutto su De Martino

Da qui la decisione di assumere psicofarmaci che però lo hanno messo a dura prova: "Dopo qualche settimana da Sanremo la mia bocca smette di funzionare e comincio ad avere dei tic nervosi". E ancora, confidandosi con la padrona di casa: "Se io oggi sono ancora qua e non sono andato oltre alla progettualità, mettiamola così, è semplicemente per la mia famiglia. Sennò a volte il dolore è talmente forte che pensi anche a gesti estremi per porre fine al dolore. Però hai la responsabilità, hai dei figli, e il pensiero di recare un danno così grande alle persone a cui tieni di più è una cosa che ti frena". E sul finire il cantante intende ringraziare proprio la Venier: "Io con te mi trovo sempre bene. Anche se non ci vediamo spesso, però ci sentiamo. Mi hai anche dato un consiglio, ma purtroppo è andata male". Parole che sciolgono la conduttrice chescoppia in lacrime. Lacrime che contagiano anche Fedez, che a quel punto la abbraccia.