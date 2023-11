Mara Venier, "per esperienza personale...": violenza sulle donne, l'appello

26 novembre 2023 a

“Ormai questa panchina la conoscete tutti”: Mara Venier lo ha detto a Domenica In su Rai 1, mostrando al pubblico e ai telespettatori la panchina rossa al centro dello studio e ricordando che ieri è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Questa panchina rossa rappresenta tutte le donne, tutte… e, come potete vedere alle mie spalle ci sono io con un numero di telefono", ha poi aggiunto la conduttrice, indicando il numero 1522. “Questo è un numero di telefono che potete fare in qualsiasi momento”, ha spiegato.

“Il numero 1522 potete chiamarlo in qualsiasi momento se qualcuno usa violenza contro di voi”, ha poi aggiunto la Venier, sottolineando che si deve chiedere aiuto anche quando la violenza non è solo fisica ma verbale. “A volte le parole feriscono molto di più…”, ha sottolineato. "Quello che vi posso dire io, per esperienza personale, è che al primo segno di violenza fisica o verbale si deve denunciare… oppure scappate", ha detto ancora la conduttrice. Che in un secondo momento ha ribadito: “Mi raccomando, seguite questo mio consiglio”.

La presentatrice, infine, ha anche ringraziato la Rai: "Questo è il messaggio che noi di Domenica In vogliamo darvi a nome di tutta la Rai, che in questi giorni sta dando una grande prova di solidarietà nei confronti di tutte le donne che sono state colpite”. In conclusione ha rinnovato il suo appello a tutte le donne in ascolto: “Continuate a denunciare”.