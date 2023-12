Belen Rodriguez rivela tutto su Stefano De Martino: "Con chi mi ha tradita"

03 dicembre 2023 a

Belen Rodriguez torna in tv. Dopo le voci sul periodo buio attraversato dalla modella argentina, Belen sceglie Domenica In. Ospite di Mara Venier nella puntata del 3 dicembre su Rai1, la Rodriguez si definisce da sempre "una donna molto caparbia, mi sono occupata di me per tanti anni. Quando stavo in Argentina se ne occupavano i miei genitori, ho avuto una infanzia meravigliosa piena di amore". Poi la decisione "di lasciare la mia famiglia. Sono arrivata in Italia con 180 euro in tasca, mi piace sempre ricordarlo. Ero arrivata a Bologna e sono andata a Riccione e facevo la ragazza immagine in discoteca inizialmente e facevo dei casting per fare la modella... ero una sognatrice e lo sono anche oggi. Non riescono a spegnere i miei sogni, ci provano ma non ce la fanno".

La showgirl ha dovuto affrontare momenti difficili. Alle spalle l'ennesima separazione dall'ex marito Stefano De Martino. Un addio sofferto, che l'ha costretta a declinare l'invito di condurre Tu sì que vales e Le Iene: "Se avessi continuato a lavorare sarei stata una irresponsabile avrei creato problemi alla produzione, quindi ho preferito in quel momento lì in cui non c’ero, ero completamente smarrita, dire di no. È stato l’anno più difficile della mia vita e non lo avrei mai messo in conto. Sono caduta proprio in basso, che più in basso di così non si poteva".

E ancora: "Il matrimonio è in salute e malattia, penso di essere stata sempre abbastanza in salute poi quando è arrivata la malattia, perché la depressione lo è, una brutta malattia, non hanno saputo farlo, non hanno saputo accompagnarmi, mi sono sentita sola, tradita sia letteralmente che nella fiducia". Poi, senza citare l'ex ballerino di Amici, Belen parla della loro storia: "Il nostro rapporto non è finito per un tradimento è iniziato con un tradimento e ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine, hanno ammesso subito tutto... con tutte quante. Una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso".

Delle telefonate De Martino "sta scoprendo ora. Gli ho parlato solo dell’ultima. Ma dopo tutto questo è arrivata la depressione. Ho iniziato a non respirare più, ora peso 57 chili, ero arrivata a pesare 49 chili. Non mi alzavo più, non aprivo le finestre. Aprirle non è stato facile, in una stanza con tanti pianti, tante delusioni ma la luce piano piano è tornata. All’inizio stavamo assieme ma lui lavorava a Napoli. Non ha saputo essere un marito. Io se ti vedo cadere ti prendo la mano e ti aiuto a rialzarti. Per me non mi amava".