Che tempo che fa, Stefano De Martino gela Belen: "Ecco le due verità..."

Botta e risposta a distanza, in tv, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina, intervistata da Mara Venier a Domenica In su Rai 1 ha parlato della lotta contro la depressione e del rapporto con il "quasi ex marito": "Mi ha lasciata sola, non mi ha aiutata, mi ha tradita", ha accusato lei stigmatizzando a ripetizione il comportamento del padre di suo figlio Santiago.

E dopo qualche ora, Stefano De Martino, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, ha ribattuto: "Non è una replica la mia. È una riflessione. Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c'è chi se la sente di renderla pubblica e c'è chi se la tiene per sé".

E ancora, ha detto il conduttore napoletano: "Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, perché ho dei motivi: il bene che c'è stato e che le voglio ancora e poi Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale".

Quindi cita una "frase meravigliosa" di Charlie Chaplin: "'La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in un'inquadratura larga'. Io mi auguro che, pian piano, l'inquadratura si possa allargare anche sulla nostra vita". E con queste parole chiude il capitolo Belen.

La showgirl dalla Venier ha spiegato: "La depressione è venuta a bussare alla mia porta. È stato l’anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto. Sono caduta in basso, più in basso di così non si poteva". E ancora: "Sono finita in una bella clinica per 20 giorni", ha raccontato. "Non mi alzavo più dal letto, non aprivo le finestre, non guardavo la luce, non mangiavo più, ero arrivata a 47 chili. Mi sono guardata ed ho detto, stai morendo… Però, poi mi sono tirata su le maniche… ho aperto quelle finestre e ho reagito". Chi le era accanto, ha detto riferendosi agli ex compagni, "non ha saputo accompagnarmi. Mi sono sentita completamente sola. Mi sono sentita tradita nel profondo, nel verso senso della parola".