Mamme nella media, lo sfogo dopo la risposta imbarazzante: "Ignoranza!"

12 dicembre 2023 a

a

a

A Reazione a Catena tornano le Mamme nella media. Il nuovo trio che sta appassionando i telespettatori del preserale di Rai 1. La nuova squadra che si gioca la vittoria finale di fatto ha esordito con un record amaro: il montepremi di 72.000 euro accumulato dalle Mamme nella media il giorno 11 dicembre nella loro prima puntata a Reazione a catena è il più basso di questa edizione.

E così immediatamente le tre protagoniste di queste ultime due puntate di Reazione a catena sono subito state messe nel mirino dai telespettatori che su Twitter si sono scatenati nel corso della puntata di martedì 12 dicembre. Addirittura c'è chi segue il programma "solo per gli sfidanti". Una vera e propria dichiarazione di guerra. Ma non finisce qui. Le concorrenti infatti sono finite nel mirino anche durante le sfide che precedono l'Intesa vincente, il quiz che poi dà accesso alla catena finale. "È matematico, i concorrenti si mettono le mani davanti alla bocca e io gufo che perdano all'intesa vincente", bacchetta un telespettatore.

Mamme nella media, "il punto più basso di questa edizione": Reazione a Catena, pubblico sconvolto

E ancora: "Sollevare abbinato a lievito!!!!?? Quella è la levitazione!!!!! Quanta ignoranza". Ma arrivano commenti anche sugli sfidanti e per le loro risposte proprio all'Intesa vincente: "Ma che errori hanno fatto? Gatto miao ma son fuori", tuona uno dei telespettatori. E c'è chi la butta in caciara: "Buonasera reazionari amanti di Elisa e del lievito di birra in scaglie". Insomma, come sempre, la puntata di Reazione a Catena suscita reazioni (a volte un po' scomposte) sui social. Il programma, record di ascolti su Rai Uno, continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettaori che di fatto commentano, dividendosi in fazioni, ciò che accade durante la puntata. Bisogna riconoscerlo: Liorni ha fatto centro.