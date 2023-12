Maria De Filippi, blitz di Pier Silvio nei suoi studi: sorpresa commovente

13 dicembre 2023 a

a

a

Maria De Filippi spegne 62 candeline. Compiuti gli anni lo scorso 5 dicembre, per la conduttrice di Canale 5 è il primo compleanno senza il marito Maurizio Costanzo. Un'assenza pesante, ma che colleghi e amici hanno cercato di colmare il più possibile. Basti pensare a Fiorello che l'ha videochiamata in diretta durante Viva Rai2.

Davanti a tutti il mattatore e la De Filippi hanno parlato del "patto" fatto da Fiorello con Mediaset per bloccare C’è Posta per Te contro Sanremo al sabato sera. "Guarda che se tu accetti l'invito, poi devi venire qua per un'ora. Lo hai detto, non puoi venire meno alla promessa", ha ironizzato il volto del Biscione.

"Thiago Motta? Destinato a una big": Serie A, la soffiata di Gianni Morandi

Ma le sorprese non si limitano a questa. Pier Silvio Berlusconi ha infatti deciso di partire da Milano e arrivare a Roma per fare una sorpresa alla conduttrice. L'ad di Mediaset si è presentato negli studi televisivi con un mazzo di fiori. D'altronde tra i due i rapporti sono dei migliori. Intanto la De Filippi prosegue incessantemente nei suoi impegni lavorativi. A gennaio andrà in onda una nuova stagione di C'è posta per te e al momento è al timone di Amici e Uomini e Donne. Con lei in ufficio il figlio Gabriele che lavora nella sua casa di produzione, la Fascino.