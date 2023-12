Ballando con le Stelle, Mammucari e la triste rivelazione: "Avevo solo 4 anni"

17 dicembre 2023 a

Teo Mammucari si racconta e lo fa a Ballando con le Stelle. Nel corso dell'ultima puntata anadata in onda ieri sera, sabato 16 dicembre, il concorrente, dopo l'esibizione, ha alzato il velo sul suo lato privato. Ha cercato di raccontare il dolore che ha vissuto e che si porta dentro. Mammucari col suo racconto ha davvero stupito tutta la giuriae di certo ha mostrato con sincerità il suo lato più fragile. "Se mi avessi chiesto di parlare di questa parte della mia vita 5 anni fa, non sarei riuscito a finire la prima frase senza piangere", ha confidato alla sua insegnante Anastasia Kuzmina.

Mammucari poi rivela di essere stato portato dalla mamma in un collegio delle suore all'età di 4 anni: "Ho vissuto l'inferno, pensare che ero solo un bambino". Ma Mammucari non porta rancore nei confronti della mamma e ritiene abbia fatto ciò che riteneva più giusto in quel momento.

Il suo racconto ha colpito non poco Selvaggia Lucarelli che dopo averlo ascoltato ha aggiunto: "Sei stato nel collegio di Civitavecchia? Perché io sono di quelle zone e mi ricordo di essere stata in un collegio di suore quando ero piccola, ma solo per un giorno e ho questo vago ricordo di aver giocato con tanti bambini. Forse io e te ci siamo conosciuti prima del Rubagalline, abbiamo trascorso del tempo insieme". Insomma la rivelazione di Mammucari ha sconvolto lo studio.