Cecchi Paone e Antolini: "Abbiamo chiesto a Schlein di sposarci. Ma lei..."

Saranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e la leader storica dei Radicali Emma Bonino a sposare Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini il 22 dicembre nel Maschio Angioino a Napoli. "Lo avevamo chiesto anche alla segretaria del Pd Elly Schlein - hanno raccontato al Corriere della Sera - ma ha reagito incerta, forse l’abbiamo presa in contropiede". Il testimone di Alessandro è l’ex moglie, Cristina Navarro, mentre quello di Simone è sua madre Samantha. L’unione, inoltre, sarà in regime di separazione di beni: "Casomai qualcuno pensasse che uno dei due lo fa per interesse".

Cecchi Paone ha rivelato che per lui non sono un problema i 39 anni di differenza: "Ho sempre frequentato partner giovani: mi permettono di riversare su di loro la mia parte protettiva, la mia esperienza. Per contro, prendo entusiasmo e sguardo al futuro". Quando gli è stato chiesto come si chiamassero tra di loro, Simone ha risposto: "Miao". E Alessandro ha aggiunto: "E nei messaggi mettiamo anche le zampine del gatto".

A fare la proposta, come ha raccontato Antolini, è stato "Alessandro, alla fine dell’estate, quando abbiamo avuto modo di stare tutti insieme, con mia figlia, mia mamma, la sua ex moglie, tutta la nostra famiglia allargata". Parlando invece dell'inizio della loro storia, Simone ha raccontato: "Eravamo in lockdown e io per la prima volta mi sono messo a guardare la tv generalista. Di Alessandro mi ha colpito la capacità comunicativa. Così gli ho scritto su Instagram". "Qualche settimana dopo - ha proseguito Cecchi Paone - ero relatore di un convegno a Pescara e gli ho proposto di raggiungermi. Però non sono riuscito a liberarmi in tempo. Temevo che non l’avrei più rivisto, e invece, a maggio, quando sono andato per un altro convegno a Rimini, lui è venuto ed è iniziato tutto".