Lilli Gruber, il lutto: addio alla mamma mamma Hildegarde

20 dicembre 2023 a

a

a

Svelato il motivo dell'assenza di Lilli Gruber a Otto e mezzo. La conduttrice altoatesina, volto storico di La7, ha dovuto affrontare un gravissimo lutto: è morta infatti la mamma Herlinde Deutsch Gruber, all'età di 96 anni. Secondo quanto apprende l'agenzia Adnkronos, Herlinde è morta ad Egna (Neumarkt), in provincia di Bolzano, dove viveva da molto tempo.

La Gruber da due sere non conduceva la trasmissione dell'access prime time della rete di Urbano Cairo, sostituita dal collega Giovanni Floris "in trasferta" da DiMartedì. La spiegazione, laconica, per l'assenza improvvisa era stata "motivatissimi impegni familiari", parole che lasciavano presagire la gravità della situazione. Alla collega Lilli le condoglianze di tutta la redazione di Libero e Liberoquotidiano.

"Motivatissime ragioni familiari", tam-tam su Lilli Gruber: ecco quando torna in tv

Il marito di Herlinde, Alfred Gruber, era un imprenditore edile di Cortaccia, paesino su un altopiano della valle dell'Adige. Come detto poc'anzi, tutta la famiglia della mamma della Gruber abitava ad Egna, 25 chilometri circa a sud di Bolzano.

"Solo se Meloni si dichiara antifascista". Giannini, ci risiamo: "Ecco perché non vado ad Atreju"

La celebre giornalista ha sempre detto di avere un "bellissimo rapporto" con la madre. I funerali di Hildegarde, a quanto si apprende, si terranno venerdì 22 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicola ad Egna. Giovedì 21 dicembre alle ore 19 e venerdì 22 dicembre alle ore 14.30, per la defunta verrà recitato il rosario nella stessa chiesa, San Nicola, ad Egna.