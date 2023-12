Affari Tuoi, Morena e lo strano caso del Dottore: "Di solito c'è lo scambio..."

21 dicembre 2023 a

a

a

Morena e Massimiliano si portano a casa 25mila euro ad Affari Tuoi. La partita della coppia è stata giocata in modo cauto e anche quando la fortuna sembrava girare da un'altra parte i due hanno tenuto botta. Infatti a metà partita Morena è rimasta con un bel po' di pacchi blu da aprire e uno solo rosso da scoperchiare con 100mila euro. In un primo momento il dottore ha offerto 5mila euro. Un'offerta che la coppia ha subito rispedito al mittente triturando l'assegno consegnato da Amadeus. La partita va avanti e e la coppia riesce ad aprire almeno tre pacchi blu con importi miseri.

Poi si arriva all'atto finale quando resta da aprire il pacco di Morena e l'ultimo rimasto tra quelli delle regioni. Da un lato un pacco blu e dall'altro 100mila euro. A questo punto arriva l'offerta del Dottore da 25mila euro. Una scelta difficile quella di Morena, accettare un quarto dei 100mila o sfidare la fortuna fino in fondo?

"Ma che faccia fa?": Martina sconvolta dal pacco, senza precedenti ad Affari Tuoi

Dopo un consulto con Massimiliano arriva il verdetto: "Accettiamo 25mila euro". E un istante dopo viene aperto il pacco in mano a Morena: non c'erano i 100mila euro. Dunque scatta l'abbraccio con Massimiliano, un abbraccio liberatorio. E qualcuno però sui social ha voluto sottolineare uno scambio di battute tra Amadeus e Morena: "La concorrente ha detto ad Amadeus, 'Stasera è l'ultima volta che ci vediamo '. E Amadeus ha fatto gli scongiuri". Infine c'è chi bacchetta il dottore: "Che poi di solito arrivati a sto punto offre il cambio invece stasera no, boh vai a capire".