Amadeus, addio a Lucio Presta: un terremoto alla vigilia di Sanremo, cosa c'è dietro

23 dicembre 2023 a

a

a

È divorzio tra Amadeus e l'agente Lucio Presta titolare della Arcobaleno Tre. La notizia, che girava nei corridoi di viale Mazzini, è stata lanciata su Twitter e TvBlog dal giornalista Massimo Galanto e poi confermata da Italia Oggi.

Insomma, la lunga collaborazione tra il presentatore e l'agente dei vip è finita davvero. Dagospia ricorda che il loro è statu "un connubio fortunatissimo che ha visto il conduttore televisivo, spalleggiato dal potente agente, infilare una sequela di successi strepitosi quali le ultime quattro edizioni del Festival di Sanremo, ma anche i trionfi di ascolti dei Soliti Ignoti e di Affari Tuoi, che - malgrado la formula ormai desueta dei 'pacchi' - macina ancora oltre cinque milioni di spettatori ogni sera su Rai 1".

"Perché Chiara Ferragni è il simbolo del degrado": Amedeo picchia durissimo

Ora però l'addio poco più di due mesi prima dell'inizio di Sanremo e pochi giorni prima del Capodanno Rai, L'Anno che Verrà, che quest'anno si terrà in Calabria, regione natale di Presta. "E dire che solo dieci giorni fa la stessa Arcobaleno Tre, la società di Presta, promuoveva ancora su Instagram l'evento presentato da Amadeus, lasciando intendere che la rottura fra i due potrebbe essere piuttosto recente", osserva Dago.

"Senz'altro sulla pagina ufficiale della Arcobaleno Tre, tra le fotografie degli artisti rappresentati non figura più quella di Amadeus. Un dettaglio non così determinante, tuttavia, visto che mancano anche le foto di molti attuali protégé di Presta, quali per esempio Nunzia De Girolamo, Myrta Merlino, Barbara D'Urso e così via". Tant'è, Amadeus cambierà agente e magari sceglierà Beppe Caschetto (agente di Fabio Fazio, più volte alla guida di Sanremo) o la Friends & Partners, che rappresentava il predecessore Claudio Baglioni?