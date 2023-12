Dai e Dai, gelo a Reazione a Catena: "L'anello è uno solo..."

30 dicembre 2023 a

A Reazione a Catena va in onda una sfida mozzafiato tra I Dai e Dai e Le Amiche in onda. Una battaglia fino all'ultima parola nell'Intesa vincente che ha esaltato il pubblico che sui social ha commentato in diretta la puntata.

I Dai e Dai però si sono aggiudicati la sfida in questo scontro tra campioni e hanno avuto accesso alla catena finale. Una catena finale in cui hanno messo le mani sul montepremi che da circa 160mila euro è scalato a 19mila euro. La parola vincente è "palazzo" che ha legato "vecchio" e "potere". Ma prima di accedere all'ultima parola c'è stato un momento di imbarazzo tra i concorrenti dei Dai e Dai.

Infatti la penultima catena aveva come parole di partenza "cipolla" e "potere". E così il concorrente ha risposto "anelli". Un compagno di squadra però ha criticato la scelta: "Secondo me l'anello è al singolare, perché è uno solo quello del potere". È stato subito smentito. Infatti il conduttore di Reazione a Catena, Marco Liorni, ha subito spazzato via il gelo che si era venuto a creare all'interno della squadra dei Dai e Dai: "Gli anelli sono più di uno, la risposta è esatta". Poi subito dopo i Dai e Dai si sono aggiudicati la vittoria finale con un trionfo che ha portato nelle loro tasche 19mila euro. Adesso la finalissima con un'altra squadra di campioni. E forse per l'atto finale la squadra sarà più coesa e magari eviterà qualche imbarazzo nel dare la risposta esatta.