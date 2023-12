Grande Fratello, il raptus di Beatrice Luzzi: mani al collo di Giuseppe, sconcerto nella Casa

31 dicembre 2023 a

Sono scene che non si dovrebbero vedere. Ancora di più in tv. Sabato 30 dicembre durante la diretta il Grande fratello ha mostrato le immagini in cui Beatrice Luzzi mette le mani al collo di Giuseppe Garbaldi. Un bruttissimo gesto che ha lasciato di sasso tutti.

L'antefatto è che la attrice aveva definito Giuseppe un "burattinaio", un "gigolò". Lui non la prende bene: "Mi stuzzica, mi provoca non mi ha mai detto una cosa bella. O io o lei". "Tra me e Giuseppe il discorso di aver giocato con i sentimenti l’uno nei confronti dell’altro non si è mai risolto", si giustifica lei. "Gigolò per me è un’offesa poi sono veramente esausto ed esaurito, appena la accogli un po’ subito mi attacca", risponde lui.

"Io penso che Bea non digerisca il fatto che Giuseppe pensa che lei abbia giocato e lei lo stuzzica. Giuseppe non cambia idea. Giuseppe può essere tutto meno che burattinaio", commenta Fiordaliso.

Poi il video in cui si vede che la Luzzi mette le mani al collo di Garibaldi. "Alfonso, dentro questa Casa sono state accusate persone per molto meno. Quantomeno Beatrice deve chiedere scusa a Giuseppe per le mani al collo", dice Paolo. E Signorini condanna quindi il gesto ma senza troppa convinzione. Alla fine Beatrice chiede scusa: "Stavamo ridendo". Ma dietro le quinte attacca di nuovo Garibaldi: "Sono tre mesi che fai la vittima".