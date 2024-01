L'anno che verrà, insulti su Romina Power e Yari: "Più brutto di papà"

01 gennaio 2024 a

A L’Anno che Verrà, il grande show di fine anno di Rai 1, in onda come da tradizione in diretta la sera del 31 dicembre dalle 21, con la conduzione di Amadeus, si sono esibiti Annalisa, Paola&Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, Gli Autogol, Maninni, e soprattutto Romina Power e Yari Carrisi, che hanno scatenato il popolo social.

"Da notare che ieri, mentre Canale 5 sfoggiava Albano, su Rai 1 ci si è dati al pezzotto con Romina e il figlio Yari, più brutto di papà", si legge su Twitter. "Pazzesco che adesso Romina debba cantare tutto lei, perché invece di Albano accanto si trova Yari...", aggiunge un altro.

Una performance quella di Romina Power e Yari Carrisi che insomma ha deluso i fan della cantante. "La certezza che il 2023 verrà ricordato come un anno di m... ha trovato conferma con l'ingresso in scena di YariCarrisi. RominaPower, mamma chioccia silente, portatelo via!", ha scritto ancora qualcuno.

"Ma portatelo via!": L'anno che verrà, scoppia la bufera su Romina Power