Affari Tuoi, "perché Massimo ha rifiutato 72mila euro": la grave accusa

02 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi bisogna saper ascoltare e interpretare tra un pacco e l'altro le parole del dottore. Massimo, il concorrente che ha sfidato la fortuna nella puntata di lunedì 1 gennaio, non l'ha saputo fare. Infatti i telespettatori hanno assistito a una partita del tutto surreale che ha avuto un epilogo amaro col concorrente che è andato a casa con il pacco da zero euro. Come vi abbiamo raccontato Massimo è arrivato alla fine della puntata con un pacco da zero euro e con uno da 300mila. Il dottore ha offerto 72mila euro, una cifra, va detto, che chiunque avrebbe accettato al posto di Massimo.

Ma lui ha stupito tutti rifiutando e sorridendo alla sorte quando ha aperto il suo di pacco con zero euro. Una scelta che ha lasciato senza parole i telespettatori che sui social si sono letteralmente scatenati. In tanti hanno cercato di capire quale possa essere stato il motivo che ha spinto Massimo ha rifiutare l'offerta generosissima del dottore. Va detto che il concorrente non era da solo: ha giocato insieme alle figlie gemelle.

E così qualcuno punta il dito proprio contro le due ragazze: "Colpa delle figlie, oggi la maggior parte dei giovani sono "tutto o niente". Rifiuti 72mila euro che sono 1/4 dei due pacchi rimasti di cui uno è zero", ha tuonato un utente su X. Insomma, come sempre la puntata di Affari Tuoi fa discutere. E non poco...