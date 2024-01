L'anno che verrà, Romina Power umiliata: "Consigliano di lasciarlo a casa"

Roberto Tortora 02 gennaio 2024 a

La notte di capodanno non è solo il countdown verso la mezzanotte, ma anche una sfida a colpi di share tra il varietà di Rai1 “L’Anno Che Verrà” condotto da Amadeus da Piazza Pitagora, a Crotone, e quello di Canale 5, “Capodanno in Musica”, governato invece da Federica Panicucci e che ha optato per Genova. Come spesso accade, è il programma della tv ammiraglia di Stato a prevalere, Rai1, che questa volta ha ottenuto il 40.1% di share. Sulla rete locomotiva del Biscione, cioè Canale 5 invece, non si è arrivati al 20%, racimolando un modesto 18.1%. Un distacco tra i due programmi molto importante.

A riflettori spenti, invece, il quotidiano romano “Il Messaggero” ha stilato le pagelle della serata di Rai 1, nelle quali la più elogiata è stata la “paillettata” Annalisa che ha preso un bell’8 nonostante la sua esibizione finale sia stata bloccata da Amadeus per fare il countdown degli ultimi dieci secondi prima della mezzanotte. Un episodio imprevisto, ma che ha generato il sorriso di entrambi.

Un 7 lo beccano le sorelle più trendy della musica italiana del momento, cioè Paola e Chiara, alle quali comunque, il quotidiano romano ha esortato a fare di più la prossima volta. Un 6 di stima a Stash dei “The Kolors”, definito un Elvis mancato. Ad essere stroncata di netto è Romina Power, con questa motivazione: “Gli abiti da santoni orientali non c'entrano molto, per quanto capiamo che sia un look con cui Romina si trova a suo agio. La performance non colpisce i più e viene accolta da una buona dose di gelo a Crotone. La presenza del figlio non entusiasma i social, che consigliano, la prossima volta, di lasciarlo a casa. Non serve dire altro”. Per lei un brutto 5, del tutto inaspettato.