Affari Tuoi, Giuseppe e Ilenia nel mirino: "Mai visto prima", parte l'insulto

03 gennaio 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi va in onda un'altra puntata che, diciamocelo, ha dell'incredibile. Dopo le mosse di Massimo che rifiutato 77mila euro offerti dal dottore per portare poi a casa un bel pacco con zero euro, ecco che nella puntata andata in onda martedì 2 gennaio, di fatto Giuseppe e Ilenia stupiscono (pure loro) il pubblico. La partita corre via senza intoppi e la coppia addirittura si ritrova con il lato blu dei pacchi completamente vuoto e ha solo l'imbarazzo di scelta tra i pacchi rossi da aprire.

Ci sono premi in palio da 300mila euro, 200mila e così via. Insomma il bottino ghiotto è ancora lì, tutto da incassare. Ma è qui che si consuma una scelta davvero senza precedenti. Il dottore che ha fiutato l'aria offre ben 77mila euro che vengono subito accettati da Ilenia. Ma la gara non è finita e così si va avanti a oltranza per scoprire il contenuto di tutti i pacchi. E arriva l'amara sorpresa. La coppia aveva in mano il pacco con 200mila euro. Dopo l'apertura del pacco l'espressione di Ilenia e quella di Giuseppe dicono tutto.

"Inviato direttamente da Satana, cosa fa?!": Affari Tuoi senza precedenti | Guarda

E così sui social si scatena l'inferno. "Mai vista una cosa del genere...come si fa ad accettare ???", tuona un utente. E un altro sbotta: "Con i 3 premi più alti ancora in palio accettano 77000 euro.. affari tuoi per me è da gastrite.... Ogni sera mi fanno innervosire". Come sempre non può mancare chi esagera e insulta: "Abbiamo visto pure ad affari tuoi ieri ed oggi che i concorrenti vengono selezionati solo se con quoziente intellettivo minore a zero". Insomma anche questa volta Affari Tuoi fa discuetere le tifoserie dei social.