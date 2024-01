Andrea Delogu, "sto soffocando": imprevisto in sauna, cos'è successo

05 gennaio 2024 a

a

a

"Amore io devo uscire, sto soffocando": piccolo imprevisto per Andrea Delogu mentre è in vacanza con il fidanzato Luigi Bruno in Finlandia. I due, come raccontato dalla speaker radiofonica nelle sue storie su Instagram, si sono concessi una sauna particolare, perché incastonata nel ghiaccio. La coppia, quindi, è entrata in una sorta di cunicolo dove, per fare evaporare l'acqua e quindi riscaldare l'ambiente, ha dovuto attizzare i carboni. A quel punto, però, nella stanza si è creato parecchio fumo. Così tanto che Andrea e Luigi non solo facevano fatica a vedersi ma anche a respirare. Infatti in un video si sente la Delogu che tossisce e al compagno dice: "Amore io devo uscire, sto soffocando". Per fortuna, poi, il fumo è diminuito e la speaker ha fatto marcia indietro: "No aspetta, aspetta, mi sono ambientata".

La Delogu, che ora è di ritorno in Italia, ha tenuto informati i suoi follower per tutto il viaggio. La maggior parte dei suoi contenuti è stata incentrata, ovviamente, sul freddo artico con cui ha dovuto fare i conti. La speaker, però, non si è tirata indietro e ha anche fatto delle escursioni con i cani da slitta a -30 gradi. Tuttavia alla fine si è dovuta arrendere quando le guide finlandesi si sono fermate a spiegare un punto di interesse con il gelo che soffiava loro intorno.

Non riuscendo a sopportare quel gelo, Andrea e Luigi hanno deciso che era meglio trovare riparo in una baita: "Questi finlandesi sono pazzi. Sono davvero bravissimi, hanno la mia stima per come si dedicano al lavoro, ma io dico, fa un freddo... secondo me avrebbero potuto spiegare tutto in un posto chiuso, però, comunque, va bene lo stesso". Infine, ha aggiunto: "In questa avventura ci sono tanti intoppi e moltissimi imprevisti ma è tutto così incredibile e abbagliante che ne vale davvero la pena. Quindi, alle vostre domande: la consiglieresti? La risposta è: SI al 100%".