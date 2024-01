L'aria che tira, Monti elogia Meloni: "Politica pura, concisa e concreta"

06 gennaio 2024 a

Si commenta la conferenza stampa di Giorgia Meloni a L'aria che tira su La7, nella puntata del 5 gennaio e l'ex premier Mario Monti che è in collegamento, spende parole positive per la presidente del Consiglio. Il senatore a vita, infatti, sollecitato dal conduttore, commenta: "Avendo avuto tre ore buone a disposizione per scrutare e ascoltare la premier Meloni l'ho osservata dal punto di vista del linguaggio e devo dire, questo non so se le farà piacere, che ho riscontrato in lei più di altre volte una espressione estremamente concisa e concreta".

"È una politica pura la signora Meloni", prosegue il professore Monti, "ma parla come un manager, vorrei dire, ma qui rischiamo di offenderla troppo, parla come un tecnico”. "Non ha niente di fumoso, ha contenuti che sono tutti e solo politici, orientati un po' a parlare del bene comune e un po' a delineare rapporti di potere tutti politici espressi con grande semplicità e con la concisione di un manager e questa - conclude l'ex presidente del Consiglio - è una cosa interessante". Con buona pace dei sinistri che continuano a criticare la presidente del Consiglio su tutto.