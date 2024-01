Benedetta Porcaroli, "mi chiamavano piatta": la dura adolescenza delle donne bellissime

08 gennaio 2024 a

a

a

Dopo le dive Miriam Leone e Eva Riccobono, anche la giovane attrice Benedetta Porcaroli ha confessato di essere stata bullizzata per l’aspetto. Ne parla Luca Beatrice su Libero: "I suoi compagni di liceo nel gruppo facebook la definivano piatta, ovvero senza seno. 'Ci rimasi male. Ero ferita. Bullismo. Ma all’epoca non si usava quella parola', ha dichiarato in un’intervista al Corriere. In questa intelligente precisazione sta il senso di un termine decisamente abusato, che quando poi tocca persone famose, realizzate nella vita, nel lavoro e nell’aspetto fisico, lascia dietro qualche sospetto".