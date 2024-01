Vera Gemma, tam-tam impazzito: "Frequenta Gue Pequeno"

08 gennaio 2024 a

Gossip impazzito su Vera Gemma: starebbe frequentando Gue Pequeno, secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi. “Sono single, ma le audizioni per trovare l’uomo della mia vita sono aperte”, ha detto ieri l'attrice a Silvia Toffanin nel corso di una lunga intervista a Verissimo su Canale 5. In realtà, stando ai rumors dell'ultimo momento, la figlia di Giuliano Gemma qualcuno lo avrebbe già trovato. E si tratterebbe proprio del rapper Gué Pequeno.

Se la notizia venisse confermata dai diretti interessati, si tratterebbe della prima storia d’amore tra vip sbocciata nel 2024. I due - scrive Dandolo - "sono inseparabili e hanno trascorso momenti di intimità emotiva, intellettuale e presumibilmente carnale. Il loro primo incontro risale a quattro mesi fa ed è avvenuto via social". Il corteggiamento online sarebbe stato lungo, fino poi a sfociare in un incontro di persona.

Lato privato a parte, il 2024 sembra essere iniziato nel migliore dei modi per Vera Gemma anche sul fronte professionale: l'attrice infatti è candidata a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione dell’Isola dei famosi. Poi, dopo aver vinto come migliore attrice nella sezione Orizzonti al Festival del cinema di Venezia 2022, sta anche per iniziare le riprese del nuovo film di Abel Ferrara insieme ad Asia Argento. Entrambe saranno protagoniste della pellicola.