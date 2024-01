Report, Cia e servizi inglesi nel caso Moro? Semmai c'entra il Kgb

09 gennaio 2024 a

Secondo la trasmissione Report non furono le Br a decidere l’uccisione di Aldo Moro, scrive Fabrizio Cicchitto su Libero, ma i "servizi segreti occidentali (a scelta, l’M16 inglese o la Cia americana)". Però questa è una analisi faziosa e non equilibrata. "Infatti, tenendo conto di tutta la storia delle Br, qualora si desse per buona la tesi di un intervento finale di servizi segreti non si può fare a meno di rilevare che senza l’assenso, anzi il concorso, del Kgb una operazione di questo tipo non avrebbe mai potuto essere realizzata".

