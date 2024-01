Chiara Ferragni, Fedez contro la Merlino: "Gli escrementi del mio cane"

09 gennaio 2024 a

a

a



Sono giorni di tensione in casa Ferragnez, con Chiara Ferragni indagata per truffa dalla Procura di Milano per il caso dei pandori Balocco e la presunta "falsa beneficenza" e il marito Fedez sempre più nervoso nei confronti dei giornalisti che, inevitabilmente, stanno seguendo la vicenda in modo massiccio.

Il rapper e conduttore, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato piuttosto attivo sui social e tra le sue stories su Instagram spiccano, in poche ore, un paio di violenti attacchi ai cronisti assiepati sotto casa. "Ormai Paloma è una star, Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista sotto casa nostra nella speranza di vedere chissà che cosa, magari fa lo scoop sugli escrementi di Paloma...", ironizza mostrando il suo cane a proposito del programma di Canale 5, taggando addirittura la conduttrice Myrta Merlino. "Devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma, oggi Paloma ha fatto la cacca semidura. Però se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché secondo me domani potrebbe fare la cacca molle e quindi si prevede uno scoop Myrta, si prevede uno scoop. Ti tengo aggiornata".

"Le priorità in Italia". Fedez e Chiara Ferragni, crollo nervoso: chi trovano sotto casa | Guarda

"I mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte", ha spietato l'ex conduttrice di L'aria che tira, alla quale Fedez ha replicato caustico: "Siamo diventati famosi non con i media, ma con il nostro ditino e il nostro telefonino, e forse parte del fastidio che vi diamo è proprio questo, ma ci sarà modo di approfondire il tema".

"Cos'hanno messo in vendita". Chiara Ferragni, scandalo nello scandalo

Qualche minuto prima, Fedez aveva ripreso la scena fuori dalla sua abitazione. "Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente, guardali... oh mio Dio, le priorità dell'informazione italiana...". Un commento decisamente fuori luogo.