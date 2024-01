Urbano Cairo, la confessione: "Chi voglio dalla Rai"

12 gennaio 2024 a

Urbano Cairo ai microfoni di Un Giorno da Pecora non usa giri di parole e confessa qual è il suo "prossimo obiettivo", ovvero rivela il nome della conduttrice che vorrebbe nella sua squadra a La7. Si tratta di un volto molto noto della Rai e tra le righe forse il presidente del Torino pensa a un clamoroso scippo in viale Mazzini: "Chi prenderei dalla Rai? Mi piace moltissimo Federica Sciarelli, a La7 la cronaca nera non ha mai funzionato tanto ma con lei sarebbe diverso. Io la butto lì...", afferma il numero uno di La7.

Lo stesso Cairo ha anche parlato del caso Giletti e della rottura con il conduttore di Non è l'Arena: "Che è successo con Giletti? C’era un bellissimo rapporto, nel momento in cui hai una trasmissione che perde 5 milioni all’anno devi pensare se puoi andare avanti oppure no. Visto che non era possibile ridurre i costi ho pensato di chiudere prima. Parlavamo da gennaio. In sei anni gli ho lasciato libertà, anche lui ha dichiarato di non aver mai avuto tanta libertà come con me. Non l’ho più risentito, mi dispiace. Io gli voglio bene".

Infine lo stesso Cairo ha aggiunto: "Comprare Mediaset? No, adoro La7, è cresciuta bene e sta continuando a crescere, me la tengo volentieri anche se Mediaset è una grande realtà del Paese. La7 l’abbiamo presa 10 anni fa e perdeva 100 milioni, l’abbiamo risanata". "Chi mi piacerebbe fra i conduttori di centrodestra? Bruno Vespa è molto bravo. Ogni volta che lo vedo mi dice 'com’è che non mi hai ancora chiamato?. Ma lui è la Rai, è la terza Camera, come fai a spostarlo dalla Rai a La7?".