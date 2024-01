Francesca Ferragni "licenziata dopo il caos-pandoro"? Ecco la verità

13 gennaio 2024 a

Il pandoro-gate è un terremoto per Chiara Ferragni e per tutta la sua famiglia. Con l'influencer indagata, pare che anche chi le sta intorno stia pagando un caro prezzo. In particolare, un’indiscrezione vedrebbe la sorella, Francesca Ferragni, perdere il lavoro dopo il caso. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia a RTL 102.5. "Lo dico in anteprima - ha spiegato - Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista. Ha studiato per fare la dentista e lavorava in uno studio a Corso Buenos Aires (Milano, ndr) e succede che il titolare, considerando che già c’erano degli screzi prima, con il caos legato al Pandoro Gate che si è riversato inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia Ferragni...".

Ecco allora cosa sarebbe successo. Francesca "è stata sospesa un mese, è alle Maldive eh, quindi non sta malissimo. Però credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro". Eppure la primogenita non è rimasta in silenzio. "A dispetto di quanto detto in altre sedi la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente".

Insomma, una smentita a Parpiglia che ancora non ha risposto. Intanto Chiara Ferragni ha ripreso l’attività social quasi come se nulla fosse accaduto. Nelle ultime 24 ore ha pubblicato alcuni video con i figli. Poi un selfie. Ma ancora nessun post è stato pubblicato dopo il 18 dicembre 2023, quando Ferragni ha rotto il silenzio sul Pandoro Gate, parlando di un "errore di comunicazione".