Chiara Ferragni-Fedez, sta finendo in disgrazia? "Lei e i suoi legali molto irritati"

Il pandora-gate non starebbe mettendo a repentaglio solo gli affari e la reputazione di Chiara Ferragni. Stando a quanto riportato da Selvaggia Lucarelli da tempo tra l'influencer e il marito Fedez si respirerebbe aria di maretta. Il motivo? L'uscita del rapper contro i giornalisti appostati sotto casa. "In questo momento - riporta Lucarelli - pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti. Questo avrebbe creato una frizione grossa tra i due". D'altronde Fedez non si è risparmiato, prendendo di mira soprattutto Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino.

"Ormai Paloma è diventata una star - tuonava Fedez - perché Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un giornalista piantonato davanti casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa. Myrta Merlino, devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma: oggi ha fatto la cacca semidura". E ancora "Ma se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché domani potrebbe farla molla. Si prevede uno scoop. Complimenti a Myrta Merlino, ma Barbara D'Urso l'avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno".

Parole che avevano scatenato un botta e risposta con la conduttrice. E, secondo Lucarelli, nemmeno solo con lei. "Che sia vero o no, se in questo momento non c'è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta", ha concluso Lucarelli.