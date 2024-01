Chiara Ferragni, la sorella licenziata? "Ma che ca*** dite": la furia del dentista dei vip

13 gennaio 2024 a

a

a

Davvero Francesca Ferragni è stata licenziata dallo studio dentistico del dottor Luca Macaluso, conosciuto a Milano come "il dentista dei vip", a causa del Pandoro-gate che ha travolto la sua famosissima sorella Chiara Ferragni?

Di sicuro, la bella Francesca non è a lavoro da qualche giorno. Questo ha portato Gabriele Parpiglia, tra i più famosi giornalisti di gossip italiani, ad avanzare la clamorosa ipotesi. Smentita però, e con parole anche piuttosto brusche, dallo stesso dottor Macaluso direttamente via social. D'altronde, tutte le vicende di casa Ferragni, sia che si parli di Chiara, o del marito Fedez, o delle sorelle di lei Francesca e Valentina o della loro mamma Marina Di Guardo, hanno in Instagram il loro habitat naturale.

"Chiara Ferragni assente". Tam-tam impazzito a Milano: cosa ha "disertato", si mette male

La 34enne Francesca Ferragni, secondogenita, "lavorava in uno studio - ha suggerito Parpiglia ai microfoni di RTL 102.5 - e succede che il titolare... C'erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al Pandoro-gate si riverbera inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia. Ferragni è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese. Credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro".

"Come ha raggiunto la ricchezza": Veronica Gentili picchia durissimo contro Chiara Ferragni

"Ragazzi, ma che c***o state dicendo - la replica del dottor Macaluso -, Francesca Ferragni è una delle dottoresse più brave e professionali che io abbia nel mio staff. E non la manderei via nemmeno sotto tortura. Ritengo questa una situazione che esula da ogni tipo di coinvolgimento. Vi accorgerete che è piena di pazienti che la amano da qui fino all'estate... Aggiungo e sottolineo che non ho mai avuto nessun problema con la Dottoressa Ferragni, anzi, ho un rapporto di lavoro e di amicizia molto bello". E quando Parpiglia parla di una sua telefonata con il dottore in persona, Macaluso svela l'arcano: Francesca è in ferie, regolarmente e preventivamente comunicate. Il sovrapporsi tra le (lunghe) vacanze sue e i guai della sorella, evidentemente, è solo una sfortunata coincidenza.