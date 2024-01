Domenica In, Tiziana Rivale accusa Sanremo: Mara Venier corre ai ripari

14 gennaio 2024 a

Non mancano gli imprevisti a Domenica In nella puntata del 14 gennaio. Qui, su Rai 1, la prima parte è stata dedicata a Sanremo con la presenza di alcuni storici cantanti. Tra questi Tiziana Rivale. L'artista, nel 1983, ha trionfato alla kermesse, ma ad oggi non ha alcuna intenzione di ritornare come concorrente. "Mai più tornata a Sanremo? No per me basta così, le gare non le faccio più, per cui ho vinto quell’esperienza, è stata bella, ma non gareggio più perché non mi sento un numero. Bisogna andare come ospiti, come carrellata ma per me è no".

Immediato l'intervento di Mara Venier che ha ricordato all'ospite che è stata fortunata ad aver vinto alla sua prima partecipazione. Ma niente, Rivale ha tirato dritto: "Quell’anno lì c’erano i più grandi artisti e non c’erano le categorie e quindi vincendo io, appena arrivata ho dato un po’ lo scompiglio e da lì Ravera decise di fare le categorie Big e Nuove Proposte. Almeno sono servita a qualcosa". Infine la stoccata sui colleghi: "Li per li mi hanno un po’ odiato ma dopo abbiamo recuperato. Io venivo dalla gavetta rock. Poi ho deciso di non fare più gare e lasciare il posto agli altri".