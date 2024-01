Affari Tuoi, Luca fa il veggente? Disastro all'ultimo pacco: "Non lo fa più"

18 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi il protagonista assoluto è Luca da Forlì. Giovanissimo e papà di un ragazzo adolescente, il concorrente ha stupito tutti per il suo intuito nell'ultima puntata andata in onda mercoledì 17 gennaio. La partita va avanti liscia, senza intoppi. Luca fa fuori quasi tutti i pacchi blu. E rifiuta offerte pesanti da parte del dottore che di fatto ammontano a più di 40mila euro. Determinato, Luca non cambia mai il suo pacco e di fatto arriva all'ultimo giro di colpi con un pacco da 50mila da aprire e uno da 100mila.

Due bottini ghiotti rossi che farebbero gola a chiunque. A questo punto arriva l'offerta del dottore, l'ultima, quella definitiva che ammonta a ben 75mila euro. Nel dubbio Luca, per non rischiare, accetta l'offerta e si porta a casa un bel gruzzoletto. Ma a colpire i telespettatori sono state le strane profezie di Luca che aveva previsto la presenza di 100mila euro nel pacco rimasto sul banco dei pacchisti e 50mila nel suo. Invece le cose sono andate in modo totalmente diverso.

Luca dopo aver accettato l'offerta ha scoperto di avere tra le mani proprio il pacco da 100mila euro. E così sui social non è stato risparmiato: "Aveva capito tutto eh!", scrive un telespettatore in modo ironico. E ancora: "Ma questi parenti che ci vanno a fare???sono solo una palla al piede..ha accettato i soldi x colpa del figlio...che strazio ogni sera sti parenti", scrive un utente mettendo in discussione la scelta finale di Luca. Infine c'èm chi è lapidario: "Non è più un veggente".