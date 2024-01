Chiara Ferragni assente anche a Parigi: una decisione drastica

18 gennaio 2024 a

"Pensati libera" di non andare più alle sfilate. Chiara Ferragni batte in ritirata. Dopo aver disertato la Milano Fashion Week, ecco che arriva lo "gran rifiuto" anche a quella di Parigi. In pochi giorni l'influencer ha saltato due degli appuntamenti più importanti dell'industria della moda di cui lei a colpi di foto e post è stata testimonial per diverso tempo. Segnali di un tempo che cambia e anche di un certo imbarazzo per la Ferragni a mostrarsi in pubblico dopo lo scandalo del pandoro. La fine di un'era? Forse è troppo presto per dirlo ma di fatto c'è qualche segnale che porta in quella direzione.

E così anche Parigi dovrà fare a meno della Ferragni. Tutti gli eventi che l'avrebbero un tempo vista protagonista resteranno orfani dell'influencer. Di certo le ultime inchieste sulla beneficenza legata al pandoro hanno di certo fiaccato la resistenza dell'influencer che pensava di rilanciarsi con una clip di qualche minuto per chiedere scusa e con un milione donato a un ospedale.

E questo stato di crisi bisogna aggiungere anche le voci riportate da Chi di uno stato di tensione tra lei stessa e il marito, Fedez. A quanto pare dopo lo scandalo i due sarebbero ai ferri corti. Ma ribadiamo: potrebbero essere solo voci velenose messe in giro da chi ha messo nel mirino l'influencer. La verità come in tutte le cose sta nel mezzo. E a questo punto bisognerà attendere qualche tempo per capire quando e dove la Ferragni tornerà in pubblico per un grande evento di moda. E a giudicare dai venti di burrasca che soffiano, quell'appuntamento potrebbe arrivare davvero tra parecchi mesi...